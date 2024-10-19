يسرا اللوزي: الاحتلال الإسرائيلي يقتل أطفال غزة كل 10 دقائق

أدانت الفنانة المصرية يسرا اللوزي، جيش الاحتلال الإسرائيلي ودولة العدوان المجرم، لما تقترفه من مجازر إنسانية تجاه أشقائنا في فلسطين، منذ أكتوبر العام الماضي وحتى الآن.

ونشرت الفنانة يسرا اللوزي علي صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة بها كلمات بلون الدماء، وعبارات تدين فيها العدوان الإسرائيلي المجرم.

وجاء منشور الفنانة يسرا اللوزي برسالة باللغة الإنجليزية "إسرائيل تقتل أطفال غزة كل ١٠ دقائق".

منشور الفنانة يسرا اللوزي

وتفاعل الجمهور والمتابعين ورواد السوشيال ميديا علي المنشور، في إدانات صارخه من الجميع.

يشار إلى أن العدوان الإسرائيلي يمارس كل أشكال جرائم الحرب، تجاه الشعب الفلسطيني المدني الأعزل، ويقتل الأطفال والنساء ويهدم المستشفيات والمباني والمدارس والمنازل.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي المجرم، حرق خيام ومقار النازحين المدنيين، ويمارس القتل وحرق الأرض، في كل لحظة وبشكل دموي موتور.

تضامن مع الشعب الفلسطيني شعوب العالم العربي، وعدد كبير من شعوب العالم الغربي، وسط سخط واحتجاجات علي سياسات دولة الإحتلال الإسرائيلي المجرم، وما تقترفه من مجازر إنسانية، في دولة فلسطين ولبنان.