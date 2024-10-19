رئيس حي غرب الإسكندرية تتابع أعمال النظافة وتقليم الأشجار ورفع كفاءة الإضاءة

كلفت المهندسة نهي خليفة، رئيس حي غرب الإسكندرية، برفع كفاءة النظافة والإضاءة وتقليم الاشجار وإزالة الإشغالات بنطاق الحي، وفقاً لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الاسكندرية.

وتابعت رئيس الحي حالة النظافة وقيام شركة نهضة مصر باعمال الكنس اليدوي ورفع تجمعات القمامة ورفع كفاءة النظافة امام منطقة آثار كوم الشقافة والشوارع الجانبية

كما تابعت رئيس الحي قيام ادارة الحدائق بالحي بأعمال تقليم ٥ أشجار خلف آثار عامود السواري وجمع ورفع مخلفات التقليم.

وفي سياق متصل تابعت رئيس الحي قيام ادارة الكهرباء بالحي باعمال الصيانة والانارة لعدد ٣ عامود بشارع عامود السواري وتم زراعة عامود بالشارع كما تم دهان ٧ اعمدة بشوارع عامود السواري والخديوي بجوار مدرسة السادات وامام مدرسة راس التين الاعدادية ، وذلك بوجود المتابعة الميدانية والمرافق واشغال الطريق والحدائق والرصد البيئي والطرق بالحي ومسئولي نهضه مصر.

من جانبها شددت رئيس الحي على تكثيف حملات النظافة والمتابعة المستمرة والمنتظمة علي رفع القمامة وكذا الرفع الفوري لمراكز تجمعات القمامة والكنس اليدوي بالشوارع.