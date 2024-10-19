9 فرق مصرية تحيي احتفالات تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بأبو سمبل

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى مع الجهات المختصة لتحديد المسئوليات والتكليفات ورفع درجة الإستعداد بشأن إستكمال فعاليات الإحتفال بمهرجان تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبدى أبو سمبل ، والتى تستمر حتى 22 أكتوبر الجارى .

9 فرق مصرية تحي احتفالات تعامد الشمس

وخلال الإجتماع الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، ومسئولى الجهات المعنية أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه تم التنسيق المسبق مع وزارة الثقافة بقيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو ، وأيضاً وزارة السياحة والأثار بقيادة الوزير شريف فتحى لتسخير كافة الإمكانيات لفرق الفنون الشعبية التى تقوم بإحياء فعاليات المهرجان بواقع 9 فرق مصرية وهى أسوان والأقصر وتوشكى التلقائية وملوى والوادى الجديد والأنفوشى والغربية وبورسعيد والتنورة التراثية ، والتى تقدم فقراتها الفنية والفلكلورية داخل 10 مواقع ثقافية بنطاق المحافظة ، وتختتم فى ليلة التعامد بصحن معبدى أبو سمبل ، ثم مسرح السوق ، وأثناء حدوث الظاهرة الفلكية .

موضحاً بأنه يتم التكاتف بين مختلف الجهات للعمل بروح الفريق الواحد ، وتحقيق التكامل والتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للترويج والتسويق لهذا الحدث الهام من خلال تقديم كافة التسهيلات التى تساهم فى إنجاح الفعاليات المتنوعة ليصبح المهرجان لوحة فنية متكاملة يتم إخراجها بشكل جمالى وحضارى راقى .

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