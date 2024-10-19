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السبت 19 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الغربية يتابع التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وانتظام العمل بالمواقف.. صور

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ،استمرار تكثيف الحملات الرقابية على جميع المواقف و محطات الوقود بنطاق المحافظة لمتابعة انتظام العمل وذلك من خلال الحملات المكثفة التي تقوم بها جميع المراكز والمدن بالاشتراك والتعاون مع المرور ومباحث التموين وكافة الأجهزة المعنية وبذل أقصى الجهود لمكافحة استغلال المواطنين .

جاء ذلك خلال متابعته الصباحية لانتظام العمل بكافة المواقف ومحطات الوقود بمراكز ومدن المحافظة مشيرا الى استمرار تنفيذ الحملات على مواقف السيارات ، للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة وعدم رفع الأجرة على المواطنين ومتابعة التزام السائقين بخطوط السير والعمل على تحقيق الانضباط داخل المواقف وإعادة تنظيمها.

وأشار الجندي الى أن غرفة العمليات بديوان عام المحافظة تتابع لحظة بلحظة حالة حركة النقل والمواصلات بشكل عام وكذا محطات الوقود، للاطمئنان على الحالة العامة وعدم المغالاة في الأسعار.

وناشد محافظ الغربية المواطنين بعدم الإنصياع للمخالفين والإبلاغ عنهم فوراً من خلال"مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام  (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المرور ٠٤٠٣٤٥٤٥٩٩ ، غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ ، إدارة المواقف ٠١٠٠٦٩٦٦٩٨٣ .

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إلتزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية تعريفة الركوب الجديدة