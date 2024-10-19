خبير اقتصادي: الاستثمارات الكويتية في مصر تتجاوز 4.2 مليار دولار.. فيديو

كشف وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد والمالية العامة، أن الاستثمارات الكويتية موجودة في مصر بشكل كبير من خلال حوالي 1300 شركة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الاستثمارات الكويتية في مصر تتجاوز 4.2 مليار دولار.

وأضاف وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن الاستثمارات الكويتية في مصر تتنوع بين المالي والعقاري والصناعي والزراعي والتجاري واستثمارات أخرى متنوعة.

ولفت إلى أن هذا التنوع في الاستثمارات بسبب العلاقات الطيبة سياسيا وشعبيا بين البلدين، لافتا إلى أن العلاقات الاقتصادية لها جناحان أولهما الاستثمارات والثاني تبادل تجاري.

واختتم وليد جاب الله، أن التبادل التجاري بين مصر والكويت تجاوز 300 مليون دولار خلال 2022، موضحا أن الأساس موجود الذي يمكن البناء عليه لتطوير العلاقات.

