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السبت 19 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع وإصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة بحادث انقلاب ملاكي بالغربية

ارشيفيه
ارشيفيه
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شهدت قرية عطف ابو جندي بمركز قطور بمحافظة الغربية مصرع أم ونجلها وإصابة زوجها في حادث انقلاب سيارة ملاكي في مياه ترعه القاصد بطريق "محلة منوف- بطنطا" .
وكان الطريق الزراعي "محلة منوف - بطنطا " بمحافظة الغربية شهد حادث انقلاب سيارة ملاكي بسبب السرعه الزائده وانفجار إطار كاوتشوك وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحايا إلي مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي تقل أفراد أسرة كاملة وسقوطها بمياه ترعه القاصد بنطاق دائرة المركز.
كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.
وافادت مصادر أن الضحايا هم كل من المتوفيين  "كريمة.ش" وابنها "أدم .ي" ونجاه والده "ياسر زيد" وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلي مستشفي طنطا الجامعي .
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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