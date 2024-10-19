محافظ أسوان يتفقد مواقف السيرفيس ومحطات الوقود

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عقب تطبيق أسعار المنتجات البترولية الجديدة مواقف السيرفيس ، ومحطات الوقود للتأكد من الإلتزام بتطبيق الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية وذلك بعد صدور قرار لجنة التسعير التلقائى بزيادتها ، فضلاً عن متابعة تطبيق التعريفة الجديدة على كافة خطوط السير الداخلية والخارجية .

وأثناء الجولة التفقدية التى رافقه فيها اللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد ، ومديرى المرور والمواقف والتموين والمتابعة الميدانية ، فضلاً عن رئيس مركز ومدينة أسوان ، إستفسر المحافظ من الركاب عن التعريفة المقررة ، وعدم وجود أى إرتفاع أو مغالاة فيها .

عدم السماح بأى محاولات لإستغلال المواطنين وإجراءات رادعة حيال السائقين فى حالة فرض أى زيادة على التعريفة المقررة

كما قام بمراجعة دفاتر التوريد والإستلام بمحطات الوقود ، مؤكداً على أنه لن يتم السماح لأى محاولات لإستغلال المواطنين حيث سيتم إتخاذ إجراءات رادعة حيال سائقى سيارات السيرفيس فى حالة قيامهم بفرض أى زيادة على التعريفة الجديدة التى تم إقرارها ، وإلزامهم بتركيب هذه التعريفة على زجاج السيارة .

ووجه الدكتور إسماعيل كمال بإستكمال تركيب البنرات التوضيحية داخل كل موقف بالتعريفة المقررة على خطوط السير داخل وخارج المدن ، والتى تم وضعها وفقاً لمعايير محددة بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين الركاب وسائقى السرفيس دون الإضرار بأى طرف على الطرف الأخر .

مشدداً على تكثيف جهود لجنة السيرفيس بالمناطق المختلفة للإطمئنان من الإلتزام بالتعريفة الجديدة ، فضلاً عن قيام المسئولين بالمرور والمواقف والتموين بالمتابعة اليومية داخل المواقف ومحطات الوقود للتأكد من تطبيق التعليمات على الوجه الأكمل .

1000116925

1000116919

1000116917

1000116915

1000116911

1000116913

1000116909

1000116923