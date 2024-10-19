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السبت 19 أكتوبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نزيف داخلي.. مناظرة النيابة لجثة مسن لقي مصرعه في سقوط مصعد بحدائق الزيتون

أرشيفية
أرشيفية
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كشفت مناظرة نيابة الزيتون لجثة مسن لقي مصرعه، عقب سقوط أسانسير بعقار في منطقة حدائق الزيتون، أنه لقي مصرعه نتيجة اصابته بكسور متفرقة بالجسد ونزيف داخلي تسبب في إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية ومن ثم الوفاة 
وأمرت النيابة العامة دفن جثة مسن عقب اعداد تقرير الصفة التشريحية.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط أسانسير بداخله شخص بدائرة قسم شرطة حدائق الزيتون.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وعثروا على جثة مسن لقي مصرعه.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.
 

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