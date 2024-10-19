اليوم.. يد الأهلي تواجه فلاورز البنيني في نهائي بطولة أفريقيا

يلتقي الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي مع فلاورز البنيني في نهائي بطولة أفريقيا للأندية الأبطال لكرة اليد التي تستضيفها المغرب في الفترة من 9 حتى 19 أكتوبر الجاري.

وتقام مباراة يد الأهلي ضد فلاورز البنيني مساء اليوم السبت في تمام الساعة السابعة ونصف بتوقيت القاهرة.

وتأهل فريق يد الأهلي إلى نهائي بطولة أفريقيا بالفوز على الغريم التقليدي نادي الزمالك في نصف النهائي المثير بنتيجة 26-25 أمس بعد مباراة ماراثونية مثيرة جدًا حسمها الأهلي في الثواني الأخيرة.

في المقابل تأهل فريق فلاورز البنيني إلى النهائي بعد الفوز على فريق منتدى المغربي بنتيجة 40-38 في مواجهة امتدت للأشواط الإضافية.

يذكر أن فريق رجال يد الأهلي حامل لقب البطولة النسخة الماضية، بعد الفور على جي إس كي الكونغولي في المباراة النهائية.

ويضم فريق رجال يد الأهلي كلا من: إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف- أحمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد "كاستيلو"- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب "زيزو" - راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.