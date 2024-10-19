المحكمة العليا الكينية تعلق تعيين نائب الرئيس الجديد

علَّقت المحكمة العليا الكينية تعيين وزير الداخلية الكيني كيثور كينديكي، في منصب نائب الرئيس خلفا لريجاثي جاشاجوا.

وأفاد "راديو فرنسا الدولي" - في نشرته الإفريقية، اليوم /السبت/ - بأنه "في الوقت الذي اعتمدت فيه الجمعية الوطنية بالإجماع تعيين كيثوري كينديكي من قبل الرئيس ويليام روتو، بعد ساعات قليلة من موافقة مجلس الشيوخ على عزل ريجاثي جاشاجوا بشكل غير مسبوق، صدر أمر من المحكمة بتعليق الإجراء حتى 24 أكتوبر".

وقبل ساعات قليلة من التصويت في مجلس الشيوخ، وبينما كان عليه الدفاع عن نفسه أمام أعضاء مجلس الشيوخ، تم نقل جاشاجوا إلى المستشفى بسبب "آلام شديدة في الصدر".

ويعتبر محامو جاشاجوا، الذين طلبوا تأجيل التصويت في مجلس الشيوخ، أن عزله غير دستوري ومتسرع، بعد أن حرم جاشاجوا، من فرصة الدفاع عن نفسه.. وبدأ المحامون إجراءات قانونية صباح أمس الجمعة.

واعتبر القاضي تشاتشا مويتا، أن الشكوى التي قدمها جاشاجوا، تثير "أسئلة جوهرية من وجهة نظر القانون والمصلحة العامة".

