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السبت 19 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"Beetlejuice 2" يعود للواجهة مع اقتراب الهالوين

Beetlejuice Beetlejuice
Beetlejuice Beetlejuice
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عاد الجزء الثانِي من فيلم الرعب والكوميديا “Beetlejuice Beetlejuice” للنجم مايكل كيتون، إلى واجهة شباك التذاكر الأمريكي مجددًا مع اقتراب احتفالات أعياد الهالوين نهاية الشهر الجاري.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 424.1 مليون دولار، جمع منها 278.9 مليونًا في الصالات الأمريكية و145.2 مليونًا في السوق الأجنبية، وذلك وفقًا لموقع بوكس اوفيس موجو. 

وافتتح الفيلم فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي في نسخته الـ 81، وتدور أحداثه حول وقوع حادث عائلي مأساوي، يتسبب في اجتماع ثلاثة أجيال من عائلة (ديتز) للمنزل العائلي في وينتر ريفر والذي يحرسه الشبح (بيتلجوس)، وسرعان ما يقع حادث يتسبب في فتح بوابة العالم الآخر وتنقلب الأمور.

Beetlejuice Beetlejuice شباك التذاكر الأمريكي أعياد الهالوين