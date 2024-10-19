"Beetlejuice 2" يعود للواجهة مع اقتراب الهالوين

عاد الجزء الثانِي من فيلم الرعب والكوميديا “Beetlejuice Beetlejuice” للنجم مايكل كيتون، إلى واجهة شباك التذاكر الأمريكي مجددًا مع اقتراب احتفالات أعياد الهالوين نهاية الشهر الجاري.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 424.1 مليون دولار، جمع منها 278.9 مليونًا في الصالات الأمريكية و145.2 مليونًا في السوق الأجنبية، وذلك وفقًا لموقع بوكس اوفيس موجو.

وافتتح الفيلم فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي في نسخته الـ 81، وتدور أحداثه حول وقوع حادث عائلي مأساوي، يتسبب في اجتماع ثلاثة أجيال من عائلة (ديتز) للمنزل العائلي في وينتر ريفر والذي يحرسه الشبح (بيتلجوس)، وسرعان ما يقع حادث يتسبب في فتح بوابة العالم الآخر وتنقلب الأمور.