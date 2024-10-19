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السبت 19 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الصحة: 4 آلاف طبيب سجلوا لحضور المؤتمر العالمي للسكان والتنمية البشرية

مؤتمر السكان والصحة
مؤتمر السكان والصحة
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أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تسجيل نحو 4 آلاف من أطباء الزمالة المصرية، لحضور النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24) والذي يعقد في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر 2024، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المؤتمر يعد منصة تعليمية متميزة تجمع خبراء محليين ودوليين في 37 تخصصًا طبيًا، كما يسعى لتمكين الأطباء من مواكبة أحدث التطورات في مجال الرعاية الصحية، وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات وبناء شبكات مهنية تسهم في تحسين جودة التعليم الطبي، لافتاً إلى عقد سلسلة من المحاضرات التخصصية ضمن برنامج الزمالة المصرية، بهدف تطوير مهارات المتدربين في مختلف التخصصات.

وأشار «عبدالغفار» إلى أنه سيتم عقد 32 جلسة علمية خاصة ببرامج الزمالة المصرية في مختلف التخصصات الطبية، يحاضر بها أكثر من 350 متحدثًا من الأساتذة والخبراء بالجامعات المصرية والدولية، وكذلك رؤساء المجالس العلمية للزمالة، وتشمل الجلسات تخصصات متنوعة منها الجراحة العامة، وأمراض القلب، والأطفال، والطب النفسي، والتخدير، وطب الأعصاب، منوهاً إلى تنظيم عدد من ورش العمل التحضيرية قبل أربعة أشهر من انطلاق فعاليات المؤتمر لضمان التنسيق الفعّال وتحقيق أقصى استفادة للمتدربين من أطباء الزمالة.

وتابع المتحدث الرسمي أنه سيتم عرض أحدث الابتكارات الطبية لتعزيز مهارات الأطباء بما يتماشى مع المعايير العالمية، وتطوير التعليم الطبي المستمر، وتحديث البرامج التدريبية وتكثيف المحتوى العلمي من خلال تبادل الخبرات والتجارب الدولية، بالإضافة إلى مناقشة استراتيجيات الاستجابة وأهمية الرعاية الفردية والتواصل الفعّال مع المرضى، بما ينعكس على إدارة الأزمات الصحية.

وأضاف «عبدالغفار» أنه سيتم عقد ورش عمل متخصصة تتمركز حول أخر تقنيات التشخيص والعلاج لكل تخصص طبي، والبحث العلمي، والتوجهات العالمية في الصحة العامة وآثارها على السياسات الصحية، وإدارة الأمراض المزمنة وتقديم الرعاية الصحية للمرضى، وتحديث أساليب التعليم الطبي المهني، مشيرًا إلى مشاركة مدربي الزمالة المصرية  في كافة الجلسات إلى جانب المتدربين، مما يعزز التواصل الفعال وتحسين جودة البرامج التدريبية.

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