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السبت 19 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة العمل: 5548 فُرصة عمل جديدة في 84 شركة خاصة تنتظر شباب 11 محافظة

وزارة العمل
وزارة العمل
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أصدرت وزارة العمل اليوم السبت، نشرة التوظيف نصف الشهرية ، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات ،تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.

يأتي ذلك في إطار المشاركة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

ويجدد محمد جبران وزير العمل دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والإستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها الوزارة من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.

ووجه الوزير جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل ،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص فى كل الوظائف.

وقالت الوزارة اليوم السبت ، إنها تلقت طلبات جديدة من 84  شركة قطاع خاص في 11 محافظة لديها 5548  وظائف مٌتوفرة الأن،في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقاً للحد الأدنى للأجور ،فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعى.

وأوضحت الوزارة أن التقديم على هذه "الفرص الجديدة" خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2024 ، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان،وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

وقالت الوزارة أن نشرة التوظيف الدورية تَصّدُر كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بـ"الإدارة"، تُعلِن اليوم عن فُرص عمل جديدة،مُتوفرة في 11 محافظة ،هي: القاهرة، والجيزة ، والقليوبية، والغربية ، والدقهلية ، والشرقية، والسويس ، ودمياط ، والمنوفية ، والمنيا ، وجنوب سيناء..وفي تخصصات: أخصائي تسويق ، ومهندس اتصالات ، و رسام أوتوكاد ، وأخصائى عمليات، ومترجم لغة صينية ، وكيميائى ، ومحاسبين ، ومدير مالى ، ومدير تسويق عقارى ، ومدرسين ، وأخصائى نظم معلومات ، ومشرف تنجيد ، و ليدى جارد – إناث ، ومشرف عام ، ومشرف موقع ، وشيف حلوانى ، وكيميائى ، وأخصائى تمريض ، وأخصائي مشتريات ، وفنى تمريض، ومدخل بيانات ، وبائعين، ومساعد شيف ، ومقدم طلبات ، واخصائى تمويل ،وأمين مخازن،  ومهندسين كهرباء وميكانيكا ،وإنتاج وجودة ، وسكرتارية، وأعمال إدارية، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة ،ومندوبين مبيعات ، ومراقبين جودة، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج ، وأفراد أمن، وعمال خياطة بكافة الأقسام ،وعمال انتاج ، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

والنشرة تضم مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة" الوزارة" بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة ،تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بدمجهم في سوق العمل..

كما يُشار هنا إلى أنه في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة ، تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم مُلتقيات توظيف بالمحافظات، ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.

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البطالة الدولة المصرية المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان تدريب مهني ذوي الهمم شركات القطاع الخاص فرص عمل مهندس اتصالات محمد جبران وزير العمل نشرة التوظيف الدورية وزارة العمل