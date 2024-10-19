السوبر المصري| اليوم .. مؤتمر صحفي حول مباراة الأهلي وسيراميكا

يعقد اليوم السبت، المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة السوبر المصري للأبطال التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويحضر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي وأيمن الرمادى مدرب سيراميكا المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وسيراميكا بجانب حضور محمد الشناوى قائد الأهلى ومحمد بسام كابتن سيراميكا وذلك للحديث لوسائل الإعلام عن مباراة الغد بين الأهلي وسيراميكا.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا



وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا غداً الاحد على استاد محمد بن زايد وتحديدا في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر ويلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.

الإجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيراميكا

يعقد اليوم السبت الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وسيراميكا بنصف نهائي بطولة السوبر فى ملعب محمد بن زايد بدولة الامارات الشقيقة، للتأكيد على كل الجوانب ‏التنظيمية الخاصة باللقاء، وموعد وصول الفريقين لملعب المباراة وانطلاق عمليات الإحماء، وكذلك الاتفاق على الزي الخاص بكل فريق‎.‎

ويعقد الاجتماع الفنى بحضور مندوبى الفريقين، وممثلى اتحاد الكرة المصري، وطاقم التحكيم ، ومن المنتظر أن يمثل الأهلى سمير عدلي المدير الإداري.

قائمة الأهلي في السوبر المصري



شهدت قائمة الأهلي المسافرة إلى الإمارات استعدادًا لخوض كأس السوبر المصري، وجود الرباعي الوافد حديثًا لصفوف القلعة الحمراء خلال انتقالات الصيف الحالي وضم كولر يوسف أيمن وعمر الساعي، والثنائي المغربي يحيى عطية الله وأشرف داري، لقائمة الأهلي المسافرة لخوض كأس السوبر.

كما شهدت قائمة الفريق الأحمر، غياب الثلاثي كريم فؤاد والتونسي علي معلول ومحمد هاني، بسبب الإصابة.

جاءت قائمة الأهلي لكأس السوبر المصري للأبطال كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: أشرف داري - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - يحيى عطية الله - يوسف أيمن - عمر كمال عبد الواحد - خالد عبد الفتاح - كريم الدبيس.

خط الوسط: إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - مروان عطية - رضا سليم - حسين الشحات - عمرو السولية - كريم نيدفيد - أكرم توفيق - أحمد نبيل كوكا - عمر الساعي - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: وسام أبو علي - بيرسي تاو - محمود كهربا

الخطيب يدعم بعثة الأهلي

تواجد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع بعثة الأهلي التي غادرت إلى الإمارات منذ قليل لخوض السوبر المصري للأبطال.

حرص الخطيب على السفر مع بعثـة الاهلي علي متن طائرة خاصة برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة الدولي منذ قليل إلى الإمارات العربية المتحدة استعدادا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

يترأس بعثه الاهلي محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ويرافقه معظم اعضاء مجلس إدارة القلعه الحمراء