بايدن: هناك فرصة لإنهاء الصراع بين إسرائيل وإيران لفترة من الوقت

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن هناك فرصة للتعامل مع إسرائيل وإيران بطريقة قد تنهي الصراع بينهما في الشرق الأوسط لفترة من الوقت.

وأوضح بايدن - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم /السبت/ - أنه لديه علم بكيفية وموعد رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني، مشيرا إلى اعتقاده بإمكانية العمل على التوصل لوقف النار في لبنان، ولكن الأمر سيكون أصعب في قطاع غزة.

وفي السياق ذاته.. شدد منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، على أن الرئيس بايدن يؤمن بأن التوصل لوقف إطلاق النار في غزة بات ممكنا بعد مقتل زعيم حركة "حماس" يحيى السنوار.

وقال كيربي "إن السنوار كان العقبة الرئيسية أمام تأمين وقف إطلاق النار في غزة".. معتبرا أن مقتله قد يمثل نقطة تحول يمكن أن تسرع المحادثات لإنهاء الحرب.

