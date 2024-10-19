100 دولار مزورة تقود الأمن لمسن الدقي المتهم بتزوير العملات

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض على مسن المتهم بتزوير العملات الأجنبية والمحلية من خلال طابعة أموال داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة الدقي.

البداية كانت بتلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة بلاغا من موظفة بأحد البنوك رفقتها مدرس تتهم فيه الأخير باعطائها 100 دولار لتغيرها الا انها اكتشفت انها مزورة، وبمناقشة المدرس وبتكثيف التحريات حول الواقعة تبين قيام مسن بتوزيع تلك الأموال بعد طباعتها داخل مسكنه.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة تمت مداهمة المنزل وضبط المتهم وبتفتيش مسكنه عثر على "كمية كبيرة من الأوراق والأحبار، ماكينة طابعة، 600 ورق فئة 100 دولار، عملات محلية فئة 200 جنية مصري" وتم اقتياد المتهم إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.