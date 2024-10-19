مسئول لبناني: إسرائيل لا تكترث باحترام أي قرارات دولية بسبب الدعم الأمريكي المطلق

أكد مدير عام وزارة الإعلام اللبنانية "حسان فلحة"، أن إسرائيل لا تكترث باحترام أي قرارات دولية بسبب الدعم المطلق من الولايات المتحدة الأمريكية لها.

وقال فلحة ـ في تصريح خاص لقناة ( سي جي تي إن ) الصينية الناطقة بالعربية اليوم السبت ـ إنه على الرغم من تمسك الحكومة اللبنانية بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي لاسيما قرار 1701، لكن إسرائيل لم تلتزم بهذا القرار وارتكبت آلاف الخروقات بدعم أمريكي غير مسبوق.

وأضاف أن إسرائيل قامت بنحو 67 ألف خرق لقرار 1701 سواء جوا أو بحرا أو برا وحتى قبل أحداث السابع من أكتوبر، مشيرا إلى أن استهداف الجيش الإسرائيلي لقوات حفظ السلام في لبنان (اليونيفل) خير دليل على أنها تضرب بالقرارات الأممية عرض الحائط.

وأشار إلى أن قوات اليونيفيل تتعرض دائما لاعتداءات وخروقات وقصف مباشر أو غير مباشر، ويتم التضييق عليها في كثير من الأحيان وبالتالي يكمن السؤال حول مدى فاعلية مجلس الأمن على تنفيذ قراراته وقدرته في الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها التي تطال المدنيين.

وأكد أن إسرائيل تستهدف أيضا الاعلاميين والصحفيين بشكل متعمد لمنع وصول الحقيقة وترويج روايتها المضللة في وسائل الإعلام في انتهاك واضح لكافة القوانين الدولية، قائلا إن "أعداد الضحايا من الإعلاميين والصحفيين يرتفع يوميا سواء في لبنان أو غزة بسبب الاعتداءات المباشرة المتعمدة من قبل العدو الاسرائيلي".

