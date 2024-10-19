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السبت 19 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط المتهم بالنصب على مواطن بالشيخ زايد

أرشيفية
أرشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على موظف متهم بالنصب على مواطن والاستيلاء منه على مبلغ مالي كبيرة بقصد الاستثمار في البورصة بمدينة الشيخ زايد.

تلقي المقدم محمد راغب رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة بلاغا من أحد الأشخاص يتهم فيه موظف بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ 13.5 مليون جنيه بقصد اسثمارها في البورصة مقابل مبلغ مالي شهري من الأرباح ومخالفته للاتفاق وعدم إرجاع الأموال.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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