تشاهدون اليوم.. آينتراخت "مرموش" يتحدى حامل اللقب في البوندزليجا

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم السبت الموافق الـ 19 أكتوبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات، والتي جاءت كالتالي:
مباريات الدوري الإنجليزي
توتنهام X وست هام – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
فولهام X أستون فيلا – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1
إبسويتش تاون X إيفرتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2
مانشستر يونايتد X برينتفورد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1
نيوكاسل يونايتد X برايتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2
ساوثهامتون X ليستر سيتي – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3
بورنموث X آرسنال – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مباريات الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو X إسبانيول – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3
أوساسونا X ريال بيتيس – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3
جيرونا X ريال سوسيداد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
سيلتا فيجو X ريال مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مباريات الدوري الإيطالي
كومو X بارما – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1
جنوى X بولونيا – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1
ميلان X أودينيزي – الساعة 6 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
يوفنتوس X لاتسيو – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مباريات الدوري الألماني
فرايبورج X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا
هوفنهايم X بوخوم – الساعة 4:30 عصرا
بوروسيا مونشنجلادباخ X هايدنهايم – الساعة 4:30 عصرا
ماينز 05 X لايبزيج – الساعة 4:30 عصرا
باير ليفركوزن X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 4:30 beIN Sports HD 5
بايرن ميونخ X شتوتجارت – الساعة 7:30 مساء beIN Sports HD 5
مباريات الدوري الفرنسي
ستاد بريست X رين – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 1
سانت إيتيان X لانس – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 2
باريس سان جيرمان X ستراسبورج – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4
مباريات الدوري السعودي
الرائد X الوحدة – الساعة 6 مساء على قناة SSC2 HD
ضمك X التعاون – الساعة 6:20 مساء على قناة SSC1 HD
الاتحاد X القادسية – الساعة 9 مساء على قناة SSC1 HD
مباريات الدوري القطرى
الشمال X العربي – الساعة 5:30 مساء على قناة الكأس القطرية
قطر X الوكرة – الساعة 7:30 مساء على قناة الكأس القطرية
الأهلي X الدحيل – الساعة 7:30 مساء على قناة الكأس القطرية
كأس إفريقيا للكرة الشاطئية
المغرب X تنزانيا – الساعة 3 عصرا على قناة on time sport 2
مصر X غانا – الساعة 4:30 عصرا على قناة on time sport 2