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السبت 19 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. آينتراخت "مرموش" يتحدى حامل اللقب في البوندزليجا

ارشيفية
ارشيفية
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"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم السبت الموافق الـ 19 أكتوبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات، والتي جاءت كالتالي:

مباريات الدوري الإنجليزي 

توتنهام X وست هام – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

فولهام X أستون فيلا – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1 

إبسويتش تاون X إيفرتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2 

مانشستر يونايتد X برينتفورد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1 

نيوكاسل يونايتد X برايتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2   

ساوثهامتون X ليستر سيتي – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3 

بورنموث X آرسنال – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1 

مباريات الدوري الإسباني 

أتلتيك بيلباو X إسبانيول – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3   

أوساسونا X ريال بيتيس – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3   

جيرونا X ريال سوسيداد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3 

سيلتا فيجو X ريال مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1 

مباريات الدوري الإيطالي 

كومو X بارما – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

جنوى X بولونيا – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

ميلان X أودينيزي – الساعة 6 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

يوفنتوس X لاتسيو – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مباريات الدوري الألماني 

فرايبورج X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا   

هوفنهايم X بوخوم – الساعة 4:30 عصرا   

بوروسيا مونشنجلادباخ X هايدنهايم – الساعة 4:30 عصرا 

ماينز 05 X لايبزيج – الساعة 4:30 عصرا 

باير ليفركوزن X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 4:30 beIN Sports HD 5

بايرن ميونخ X شتوتجارت – الساعة 7:30 مساء beIN Sports HD 5

مباريات الدوري الفرنسي 

ستاد بريست X رين – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 1 

سانت إيتيان X لانس – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 2   

باريس سان جيرمان X ستراسبورج  – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4 

مباريات الدوري السعودي 

الرائد X الوحدة – الساعة 6 مساء على قناة SSC2 HD  

ضمك X التعاون – الساعة 6:20 مساء على قناة SSC1 HD 

الاتحاد X القادسية – الساعة 9 مساء على قناة SSC1 HD

مباريات الدوري القطرى 

الشمال X العربي – الساعة 5:30 مساء على قناة الكأس القطرية     

قطر X الوكرة – الساعة 7:30 مساء على قناة الكأس القطرية 

الأهلي X الدحيل – الساعة 7:30 مساء على قناة الكأس القطرية   

كأس إفريقيا للكرة الشاطئية  

المغرب X تنزانيا – الساعة 3 عصرا على قناة on time sport 2 

مصر X غانا – الساعة 4:30 عصرا على قناة on time sport 2

 

 

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