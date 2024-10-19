تشاهدون اليوم.. آينتراخت "مرموش" يتحدى حامل اللقب في البوندزليجا

السبت 19/أكتوبر/2024 - 10:17 ص

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم السبت الموافق الـ 19 أكتوبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات، والتي جاءت كالتالي:

مباريات الدوري الإنجليزي

توتنهام X وست هام – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

فولهام X أستون فيلا – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

إبسويتش تاون X إيفرتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

مانشستر يونايتد X برينتفورد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

نيوكاسل يونايتد X برايتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2

ساوثهامتون X ليستر سيتي – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3

بورنموث X آرسنال – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مباريات الدوري الإسباني

أتلتيك بيلباو X إسبانيول – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

أوساسونا X ريال بيتيس – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

جيرونا X ريال سوسيداد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

سيلتا فيجو X ريال مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مباريات الدوري الإيطالي

كومو X بارما – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

جنوى X بولونيا – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

ميلان X أودينيزي – الساعة 6 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

يوفنتوس X لاتسيو – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مباريات الدوري الألماني

فرايبورج X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا

هوفنهايم X بوخوم – الساعة 4:30 عصرا

بوروسيا مونشنجلادباخ X هايدنهايم – الساعة 4:30 عصرا

ماينز 05 X لايبزيج – الساعة 4:30 عصرا

باير ليفركوزن X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 4:30 beIN Sports HD 5

بايرن ميونخ X شتوتجارت – الساعة 7:30 مساء beIN Sports HD 5

مباريات الدوري الفرنسي

ستاد بريست X رين – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 1

سانت إيتيان X لانس – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 2

باريس سان جيرمان X ستراسبورج – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مباريات الدوري السعودي

الرائد X الوحدة – الساعة 6 مساء على قناة SSC2 HD

ضمك X التعاون – الساعة 6:20 مساء على قناة SSC1 HD

الاتحاد X القادسية – الساعة 9 مساء على قناة SSC1 HD

مباريات الدوري القطرى

الشمال X العربي – الساعة 5:30 مساء على قناة الكأس القطرية

قطر X الوكرة – الساعة 7:30 مساء على قناة الكأس القطرية

الأهلي X الدحيل – الساعة 7:30 مساء على قناة الكأس القطرية

كأس إفريقيا للكرة الشاطئية

المغرب X تنزانيا – الساعة 3 عصرا على قناة on time sport 2

مصر X غانا – الساعة 4:30 عصرا على قناة on time sport 2