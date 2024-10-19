عامل ينهي حياته بعد مشاجرة مع زوجته في كرداسة

أنهى عامل حياته بتناول شريط منوم عقب مشادة مع زوجته وطلبها أموالا لشراء متطلبات شخصية ومروره بضائقة مالية بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة.

تلقي المقدم محمد السعودي رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال عامل جثة هامدة وادعاء انتحار ومقيم بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص وعمل التحريات تبين أن المتوفي أنهي حياته بتناول كمية كبيرة من المنوم "شريط" وذلك عقب مشادة كلامية بينه وبين زوجته لطلبها أموال لشراء متطلبات شخصية مع علمها بمرورة بضائقة مالية، جري التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.