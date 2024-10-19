العثور على جثة طافية بمياه ترعة المريوطية في الهرم

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، جثة غريق عثر عليها طافية بمياه ترعة المريوطية بدائرة قسم شرطة الأهرام.

تلقي المقدم مصطفي الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة طافية بترعة المريوطية بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة وتبين أنها لشاب في عقده الثالث لا يحمل أوراق تدل على هويته ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.