اليوم.. نظر استئناف سائق أوبر على سجنه 15 عامًا في خطف سيدة مدينة نصر

تنظر محكمة مستأنف جنايات مدينة نصر بالقاهرة، ثاني جلسات نظر الاستئناف المُقدم من سائق أوبر على حكم سجنه المشدد 15 عامًا على خلفية اتهامه بهتك عرض وخطف بالإكراه فتاة التجمع.

كانت قضت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، في 14 يوليو 2024، سائق أوبر المتهم بهتك عرض فتاة التجمع وخطفها عن طريق الإكراه بالسجن المشدد 15 عامًا عما نسب إليه من اتهام.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 2776 لسنة 2024، جنح ثان مدينة نصر، أن المتهم ''حسين. أ'' في 11 مايو 2024، بدائرة قسم ثان مدينة نصر محافظة القاهرة، خطف المجني عليها ''نبيلة إ'' بالإكراه

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أنه في ذات المكان والزمان قام بهتك عرض المجني عليها بأن أشهر في وجهها سلاح أبيض ''كتر'' محل الاتهام التالي وأحدث إصابتها الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها وحسر ملابسها عنها وقام بملامسة مواطن العفة بيده قاصدًا من ذلك هتك عرضها.