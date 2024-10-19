المقاومة الفلسطينية تستهدف الاحتلال بعبوة ناسفة خلال المواجهات في مخيم بلاطة شرق نابلس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن المقاومة الفلسطينية استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعبوة ناسفة خلال المواجهات في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، ضاحية ذنابة شرق مدينة طولكرم بعدد من آليات الاحتلال قادمة من مدخلها الجنوبي وشارع فرعون، حيث جابت الشوارع الرئيسية وتحديدا محيط دوار العقدة والمقبرة والشارع المؤدي لمنطقة العزب.

استشهد، اليوم، 33 فلسطينيا بينهم 21 امرأة، وأصيب أكثر من 70 مواطنا، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي قرب مفترق نصار في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.