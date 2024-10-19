فلسطين.. قصف إسرائيلي على مستشفى العودة شمال قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفذ قصفا عنيفا على مستشفى العودة شمال قطاع غزة، ونتج عن تلك القصف عدة إصابات لم يتم حصرها حتى الآن.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة لـ "القاهرة الإخبارية"، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في مخيم جباليا شمالي القطاع.

وأعلن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء مجزرة مخيم جباليا إلى 33 شهيدا بينهم 21 سيدة.

وتابع، أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسة التجويع ضد الفلسطينيين في شمال القطاع، كما طالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف جرائم الاحتلال.