اليوم.. استكمال محاكمة 22 متهمًا بـ«خلية القاهرة الجديدة الإرهابية»

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، محاكمة 22 متهما في أكبر خلية ارهابية بالقاهرة الجديدة بينهم 18 متهما محبوس و4 هاربين والمعروفة إعلاميًا بـ " خلية القاهرة الجديدة الإرهابية ".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمــد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب محمد متولي، ومحمود زيدان، ومحمد نبيل، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد، وذلك في القضية رقم 21122 لسنة 2022 جنايات مدينة نصر أول المقيدة برقم 1375 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة وبرقم 908 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا وبرقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.