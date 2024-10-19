فلسطين.. قصف مدفعي عنيف على مخيم جباليا شمال قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ قصفا مدفعيا عنيفا على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقال إعلام فلسطيني، أن هناك نحو 4 شهداء فلسطينيين وأكثر من 15 مصابا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمنطقة التوبة بمخيم جباليا.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة لـ "القاهرة الإخبارية"، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في مخيم جباليا شمالي القطاع.

كما أعلن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء مجزرة مخيم جباليا إلى 33 شهيدا بينهم 21 سيدة.

وتابع، أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسة التجويع ضد الفلسطينيين في شمال القطاع، كما طالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف جرائم الاحتلال.

وقال مدير مستشفى العودة، أن فرق الإسعاف لم تتمكن من الوصول إلى الجرحى المتواجدين في محيط المنازل المستهدفة بمخيم جباليا، بسبب إطلاق النار عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.