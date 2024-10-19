بالتفصيل.. تعرف على طرق استخدام الأجهزة الكهربائية لترشيد الاستهلاك

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عبر صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك عن طرق الاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية لترشيد الاستهلاك كالآتى:

طرق الاستخدام الأمثل للديب فريزر لترشيد الاستهلاك:

1- اترك مساحة كافية حول الديب فريزر حتى لا يظل الكمبروسر يعمل لوقت أطول.

2- ابعد البوتاجاز عن الديب فريزر بمسافة كافية.

3-لا تفتح باب الديب فريزر عدة مرات واحرص على أن يكون مغلقا باستمرار

4- ترتيب الأطعمة داخل الفريزر ووضعهم جنبا إلى جنب لملئ الفراغات تجعلها لا تهدر الفريون وبالتالي تستهلك كهرباء اقل.

5- احرص على تنظيف المكثف بصورة مستمرة.



طرق الاستخدام الأمثل للثلاجة الكهربائية لترشيد الاستهلاك:

- الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات وذلك للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.

- عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة وتركه حتى يبرد.

- يجب إزالة الثلج المتراكم من الثلاجة لأنه يجعلها تعمل بطاقة اكبر وتستهلك كهرباء اكثر.

- ترك مسافة خلف الثلاجات من 10-15 سم لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط مما يسهم فى تقليل استهلاك الكهرباء، وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم.

طرق الاستخدام الأمثل للمكواة الكهربائية لترشيد الاستهلاك:

1-تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة او مرتين اسبوعيًا وذلك لأن استهلاك الكهرباء سيكون أوفر من استهلاك الكهرباء يوميًا.

2-نبدأ بالجينز والملابس التي تحتاج حرارة عالية ثم الملابس القطنية وبعد ذلك فصل المكواه واستغلال الحرارة في كي الملابس الحريرية الأقمشة الأخرى التي لا تحتاج حرارة عالية.

3- استخدام المكواة البخارية يساعد على كي الملابس أسرع واستهلاك كهرباء أقل.