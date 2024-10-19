بالتفصيل.. تعرف على طرق استخدام الأجهزة الكهربائية لترشيد الاستهلاك

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عبر صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك عن طرق الاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية لترشيد الاستهلاك كالآتى:
طرق الاستخدام الأمثل للديب فريزر لترشيد الاستهلاك:
1- اترك مساحة كافية حول الديب فريزر حتى لا يظل الكمبروسر يعمل لوقت أطول.
2- ابعد البوتاجاز عن الديب فريزر بمسافة كافية.
3-لا تفتح باب الديب فريزر عدة مرات واحرص على أن يكون مغلقا باستمرار
4- ترتيب الأطعمة داخل الفريزر ووضعهم جنبا إلى جنب لملئ الفراغات تجعلها لا تهدر الفريون وبالتالي تستهلك كهرباء اقل.
5- احرص على تنظيف المكثف بصورة مستمرة.
طرق الاستخدام الأمثل للثلاجة الكهربائية لترشيد الاستهلاك:
- الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات وذلك للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.
- عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة وتركه حتى يبرد.
- يجب إزالة الثلج المتراكم من الثلاجة لأنه يجعلها تعمل بطاقة اكبر وتستهلك كهرباء اكثر.
- ترك مسافة خلف الثلاجات من 10-15 سم لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط مما يسهم فى تقليل استهلاك الكهرباء، وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم.
طرق الاستخدام الأمثل للمكواة الكهربائية لترشيد الاستهلاك:
1-تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة او مرتين اسبوعيًا وذلك لأن استهلاك الكهرباء سيكون أوفر من استهلاك الكهرباء يوميًا.
2-نبدأ بالجينز والملابس التي تحتاج حرارة عالية ثم الملابس القطنية وبعد ذلك فصل المكواه واستغلال الحرارة في كي الملابس الحريرية الأقمشة الأخرى التي لا تحتاج حرارة عالية.
3- استخدام المكواة البخارية يساعد على كي الملابس أسرع واستهلاك كهرباء أقل.