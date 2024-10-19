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السبت 19 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

طائرات الاحتلال تشن عدة غارات جوية شمال مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت عدة غارات جوية شمال مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، أن هناك نحو 5 شهداء فلسطينيين، وعدد من المصابين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا يعود لعائلة "شناعة" بمحيط المسجد الكبير في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. 

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، أن الغارة التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على منزلًا في مخيم جباليا، نتج عنها استشهاد نحو 30 مواطنا فلسطينيا وإصابة آخرين. 

طائرات الاحتلال غارات جوية رفح الفلسطينية قطاع غزة