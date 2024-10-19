طائرات الاحتلال تشن عدة غارات جوية شمال مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت عدة غارات جوية شمال مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، أن هناك نحو 5 شهداء فلسطينيين، وعدد من المصابين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا يعود لعائلة "شناعة" بمحيط المسجد الكبير في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، أن الغارة التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على منزلًا في مخيم جباليا، نتج عنها استشهاد نحو 30 مواطنا فلسطينيا وإصابة آخرين.