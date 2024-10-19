الاستعلام عن صحة شخص سقط من قطار بالبدرشين

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لشخص سقط من قطار أثناء دخوله المحطة بالبدرشين، واستمعت إلى إفادات شهود العيان الذين أقروا أن سبب الحادث اختلال توازنه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

سقط من قطار

البداية بإخطار تلقاه مأمور مركز البدرشين من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصاب بمحطة السكة الحديد، بالبدرشين.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز، إلى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص أنه أثناء دخول القطار إلى المحطة اختل توازن شخص وسقط على القضبان مما تسبب في إصابته.

تم نقله إلى مستشفى البدرشين المركزي للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.