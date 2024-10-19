كان يلهو.. دفن جثة طفل لقي مصرعه تحت عجلات القطار بالحوامدية

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول مصرع طفل دهسا تحت عجلات قطار بالحوامدية، وصرحت بدفن جثته بعد الاطلاع على تقرير مفتش الصحة الذي بين عدم وجود شبهة جنائية وراء وفاته، كما أمرت بالتحفظ على أهلية الطفل لسماع أقوالهم عن أسباب الحادث وملابساته، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

تلقى الرائد محمد فهمي رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مصرع طفل دهسًا أسفل عجلات القطار بقرية عرب الساحة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين مصرع طفل 3 سنوات دهسا أثناء لهوه أمام منزله، بالقرب من شريط السكة الحديد، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.