كانت تطعم الكلاب.. النيابة تستعلم عن صحة طالبة سقطت من علو بـ6 أكتوبر

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لطالبه سقطت من أعلى سطح منزلها بمدينة 6 أكتوبر، وذلك تمهيدا لسؤالها عن أسباب الحادث، واستمعت إلى إفادات أهلية المصابة لمعرفة أسبابه سقوطها، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

تلقى المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طالبة من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام طالبة 16 سنة، بتقديم وجبة الطعام للكلاب أعلى سطح العقار محل سكنها اختل توازنها وسقطت مصابة، جرى نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات