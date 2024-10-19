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السبت 19 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في مخيم جباليا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة لـ "القاهرة الإخبارية"، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي  يواصل حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في مخيم جباليا شمالي القطاع.

كما أعلن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء مجزرة مخيم جباليا إلى 33 شهيدا بينهم 21 سيدة.

تابع، أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسة التجويع ضد الفلسطينيين في شمال القطاع، كما طالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف جرائم الاحتلال.

وقال مدير مستشفى العودة، أن فرق الإسعاف لم تتمكن من الوصول إلى الجرحى المتواجدين في محيط المنازل المستهدفة بمخيم جباليا، بسبب إطلاق النار عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن المرضى والجرحى لا يجدون علاجا ويموتون دون أي تدخل طبي في شمال قطاع غزة.

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، غارة جوية على منزلًا في مخيم جباليا، نتج عنها استشهاد نحو 30 مواطنا فلسطينيا وإصابة آخرين.

واستشهد فلسطينيين اثنين، وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وزارة الصحة الفلسطينية حرب الإبادة ضد الفلسطينيين استهداف مخيم جباليا