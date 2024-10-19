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السبت 19 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ونش السبب.. تحقيقات موسعة حول مصرع مهندس أجنبي داخل شركة بالصف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تجري جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقًا موسعًا حول مصرع مهندس يحمل جنسية دولة أجنبية داخل شركة بالصف.

وأمر الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية لجثمانه وإعداد تقرير بأسباب وفاته، بعدما استمعت إلى أقوال للعاملين بالشركة الذين أقروا بأن وفاته جاءت نتيجة سقوطه أثناء إصلاح عطل بونش، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

مات بسبب ونش

تلقى المقدم أحمد حسانين رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مصرع مهندس داخل إحدى الشركات بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة مهندس يحمل جنسية دولة أجنبية، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي أثناء إصلاح عطل بونش اختل توازنه وسقط متوفيًا، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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