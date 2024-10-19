ads
السبت 19 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه صعقا بالكهرباء بالحوامدية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالتصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه صعقا؛ إثر تعرضه للصعق الكهربائي داخل محل بالحوامدية، ذلك بعد مناظرة جثمانه وورود تقرير مفتش الصحة بأسباب وفاته والتأكد من خلوها من أي شبهة جنائية، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

قتله كابل كهرباء

تلقى الرائد محمد فهمي رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة بلاغا بمصرع عامل بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أثناء قيام عامل بتوصيل كابل كهرباء داخل محل عمله تعرض لصعق كهربائي ولقي مصرعه إثر ذلك، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

كابل عامل دفن جثة عامل مصرع عامل صعق بالكهرباء