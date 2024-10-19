التصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه صعقا بالكهرباء بالحوامدية

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالتصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه صعقا؛ إثر تعرضه للصعق الكهربائي داخل محل بالحوامدية، ذلك بعد مناظرة جثمانه وورود تقرير مفتش الصحة بأسباب وفاته والتأكد من خلوها من أي شبهة جنائية، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

قتله كابل كهرباء

تلقى الرائد محمد فهمي رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة بلاغا بمصرع عامل بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أثناء قيام عامل بتوصيل كابل كهرباء داخل محل عمله تعرض لصعق كهربائي ولقي مصرعه إثر ذلك، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.