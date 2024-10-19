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السبت 19 أكتوبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الأمن يكثف جهوده للقبض على المتهمين بإلقاء جثة رضيع بجوار مدرسة في حلوان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من جهودها لتحديد هوية المتهمين بإلقاء جثة طفل رضيع بجوار مدرسة بمنطقة عرب غنيم بمدينة حلوان، والقبض عليهم.

وأجرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، عملية تفريغ لكاميرات المراقبة بمحيط موقع العثور على جثة طفل رضيع ملقاة بجوار إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة حلوان، ورصدت إحدى كاميرات المراقبة بالمنطقة، توك توك بدون لوحات يستقله سيدتان بالقرب من موقع العثور على الجثة وفي وقت معاصر للحظة إلقائها.

تلقى ضباط قسم شرطة حلوان، بلاغا من أحد الأهالي، بمنطقة عرب غنيم، مفاده العثور علي جثة طفل رضيع ملقاه بجوار إحدي المدارس.

وبالانتقال والفحص عثر على جثة لطفل ذكر عمره أيام، ملقاة بجوار مدرسة.

وتكثف مباحث قسم شرطة حلوان من جهودها لكشف ملابسات الحادث وضبط مرتكبي الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
 

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