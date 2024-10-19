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السبت 19 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مدير مستشفى العودة: قوات الاحتلال تطلق الرصاص على مركبات الإسعاف وتمنعها من الوصول للمصابين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال مدير مستشفى العودة، أن فرق الإسعاف لم تتمكن من الوصول إلى الجرحى المتواجدين في محيط المنازل المستهدفة بمخيم جباليا، بسبب إطلاق النار عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن المرضى والجرحى لا يجدون علاجا ويموتون دون أي تدخل طبي في شمال قطاع غزة.

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، غارة جوية على منزلًا في مخيم جباليا، نتج عنها استشهاد نحو 30 مواطنا فلسطينيا وإصابة آخرين.

واستشهد فلسطينيين اثنين، وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأشارت مصادر فلسطينية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إلى أن 64 مواطنا استشهدوا في غارات الاحتلال على قطاع غزة، منذ فجر الجمعة 45 منهم في مخيم جباليا.

مدير مستشفى العودة قوات الاحتلال استهداف مركبات الإسعاف المصابين