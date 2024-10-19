جيش الاحتلال يعلن اعتراض صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، اعتراض صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل وسقط عدد آخر منها في أراض خالية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صفارات الإنذار تدوي في صفد ومحيطها، بعد رصد صواريخ قادمة من لبنان.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، رصد إطلاق عدد من الصواريخ من لبنان باتجاه منطقة ميرون، وسماع دوي صفارات الإنذار في ميرون ومحيطها بالجليل الغربي.

وقال حزب الله اللبناني، من خلال بيان له، أن مقاتليه أطلقوا عددا من الصواريخ ‏النوعية التي استهدفت موقع كريات إيلعيزر الإسرائيلي غرب مدينة حيفا المحتلة.

كما استهدف مقاتلي "حزب الله" دبابة ‏ميركافا إسرائيلية في محيط موقع العباد بصاروخ موجه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

وأكد الحزب، إنه سيظل حاضر ‏وجاهز للدفاع عن لبنان وشعبه، ولن يتوانى عن القيام بواجبه لردع العدو الإسرائيلي عن غطرسته ‏وظلمه.