إجراء تحليل مخدرات للسائق المتسبب في دهس شخصين بكورنيش حلوان

أمرت نيابة حلوان، بعرض السائق المتسبب في دهس شخصين، بكورنيش النيل بمدينة حلوان، على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له لبيان تعاطيه للمواد المخدرة وقت وقوع الحادث من عدمه، كما صرحت بدفن جثمان المجني عليه.

وردت إشارة من مستشفى النصر، لقسم شرطة حلوان، مفادها استقبال جثة شاب، وآخر مصاب.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء استقلال الضحايا دراجة نارية بطريق الكورنيش اصطدمت بهما سيارة تريلا.

نقلت عربات الاسعاف المصاب لمستشفى حلوان العام، وجثة المتوفي لمشرحة مستشفى النصر العمالي، وتحفظت قوات الأمن على السائق المتسبب في الحادث.