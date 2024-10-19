إعلام فلسطيني: 30 شهيدا جراء قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن الغارة التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على منزلًا في مخيم جباليا، نتج عنها استشهاد نحو 30 مواطنا فلسطينيا وإصابة آخرين.

واستشهد فلسطينيين اثنين، وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأشارت مصادر فلسطينية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إلى أن 64 مواطنا استشهدوا في غارات الاحتلال على قطاع غزة، منذ فجر الجمعة 45 منهم في مخيم جباليا.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42،500 مواطن، وإصابة 99،546 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.