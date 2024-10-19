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السبت 19 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الحوثيون: استهدفنا بالمسيرات سفينة "ميجالوبولس" لانتهاكها قرار حظر دخول المواني الإسرائيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت جماعة الحوثي، استهداف سفينة "ميجالوبولس" بواسطة المسيرات، نتيجة لانتهاكها قرار حظر دخول المواني الإسرائيلية.

وقالت الحوثي من خلال بيان لها، "نفذنا عملية استهداف لسفينة "MEGALOPOLIS" في البحر العربي، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح".

وأضافت، أن قواتها نفذت عملية إطلاق سرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة نشريم الاسرائيلية جنوب شرق حيفا المحتلة، وأكدوا على مواصلة استهداف العدو الإسرائيلي بالصواريخ والمسيّرات، وأن العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاعِ غزة ووقف العدوان على لبنان.

كما أكدت جماعة الحوثي، أنهم مستمرون بفرض الحصار البحري على إسرائيل، واستهداف كافة السفن المرتبطة به أو المتجهة إليه أو التي تتعامل معه.

الحوثيون استهداف سفينة حظر دخول المواني الإسرائيلية المسيرات الانقضاضية