بمهرجان آفاق.. «مطلوب مخرج» و«موعد على العشاء» بمسابقة العروض الطويلة اليوم

يشهد مسرح آفاق برمسيس، اليوم السبت، العرضين المسرحيين "مطلوب مخرج" و"موعد على العشاء" ضمن مسابقة العروض الطويلة المجموعة "ب" بمهرجان آفاق مسرحية في نسخته العاشرة "دورة الفنان نور الشريف"، التي تقام على مرحلتين الأولى من 3 إلى 21 أكتوبر بمسرح آفاق، والثانية مرحلة النهائيات على مسرح الهناجر من 29 أكتوبر الجاري وحتى 7 نوفمبر المقبل، حيث يبدأ العرض الأول في السابعة مساءً والثاني في التاسعة مساءً.

قال طارق إيهاب مخرج عرض "مطلوب مخرج"، إن العمل يتحدث عن فرقة مسرحية توفي مخرجهم في حادث أثناء تكريمه ويبحثون عن تحديد مصيرهم الفني وهل سوف يستطيعون الاستمرار أم لا وهل وجود مخرج آخر سيساعدهم أم سينتهي بهم الأمر الي نقطة الصفر.

يشارك في بطولة العمل حسب أدوارهم: رضوي نبيل "هبه"، هشام حسن "كريم"، أحمد محمد "مروان"، يوسف زكريا "عبده"، محمد رجب "مهند"، يوستينا مينا "آلاء"، أمل كمال "نورهان"، محمد نافع "محمد"، طارق إيهاب "الشبح – أ.شتا"، استعراضات سامح أبوالعلا، إضاءة محمود الصاوي، موسيقي أيمن محمود، ديكور هاجر إسماعيل، اكسسوارات محمد طارق، تأليف أحمد سمير، وإخراج طارق إيهاب.

قال أحمد خالد مخرج عرض "موعد على العشاء"، إن العمل يطرح تساؤلا حول كيف يمكن للإنسان أن يمنح نفسه للشيطان..؟ وتدور أحداث المسرحية حول "عزيز" الذي يعود بعد سنوات من السفر حينما يقوم بتجميع أصدقائه مرة أخرى، ليتفاجئ الجميع بتغيير أحواله، فيبدأ الجميع فى السؤال عما حدث وبعد ذلك يبدأ بإجراء تجربة معهم.

المسرحية من بطولة: أحمد طاهر، مروة علي، أحمد جمال، محمد سمير، محمد طحاوي، أسماء محمد، جاسر مصطفى، نادر رمضان، دينا مدحت، ميساء فاروق، محمد معتز، حبيبة نهاد، محمود عبدالرحمن، تصوير فوتوغرافي أدهم هشام وفرح عبدالكريم، تصميم وتنفيذ موسيقى آلاء شوقي، تصميم وتنفيذ إضاءة / تصميم ديكور محمد عبد العزيز، تصميم تفصيلي وتنفيذ ديكور فادى ماهر، تأليف وإخراج أحمد خالد.

مهرجان آفاق مسرحية في دورته العاشرة يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد خلال، وأمين عام المهرجان ومؤسسه هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني المخرج ياسر أبو العينين والمخرج أيمن غالي، ومدير الإعلام والتوثيق الناقد والمؤلف أحمد زيدان، ومدير العلاقات الخارجية الفنانة الليبية خدوجة صبري.