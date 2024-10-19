"حزب الله" يعلن استهداف قاعدة نشريم جنوب شرق حيفا بالمسيرات

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، تنفيذ عملية إطلاق سرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة نشريم الاسرائيلية جنوب شرق حيفا المحتلة.

وأضاف حزب الله اللبناني، من خلال بيان له، أن مقاتليه أطلقوا عددا من الصواريخ ‏النوعية التي استهدفت موقع كريات إيلعيزر الإسرائيلي غرب مدينة حيفا المحتلة.

كما استهدف مقاتلي "حزب الله"، دبابة ‏ميركافا إسرائيلية في محيط موقع العباد بصاروخ موجه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

وأكد الحزب إنه سيظل حاضر ‏وجاهز للدفاع عن لبنان وشعبه، ولن يتوانى عن القيام بواجبه لردع العدو الإسرائيلي عن غطرسته ‏وظلمه.