بوساطة إماراتية: روسيا تستعيد 95 من جنودها في عملية تبادل أسرى مع أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها عن نجاح عملية تفاوضية أسفرت عن إعادة 95 عسكريًا روسيًا من الأراضي التي تسيطر عليها قوات كييف.

وبموجب هذا التبادل، تم تسليم 95 أسير حرب إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

وأشارت الوزارة إلى أن العسكريين الروس وصلوا إلى أراضي جمهورية بيلاروسيا حيث يتلقون الدعم النفسي والطبي الضروري، بالإضافة إلى تمكينهم من التواصل مع عائلاتهم.

وسيتم نقل جميع المفرج عنهم إلى الاتحاد الروسي لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المنشآت الطبية التابعة لوزارة الدفاع.

وأثنت وزارة الدفاع الروسية على جهود الوساطة الإنسانية التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة في تسهيل عملية التبادل.