بعد 30 يومًا.. تطابق الـ«DNA» لجثة مجهول مع شقيقه بالتبين

كشف تقرير الطبي الشرعي، في القضية رقم 1327 لسنة 2024 بشأن العثور على جثة لذكر مجهول الهوية في حالة تحلل داخل أحد الأحواش بمقابر التبين، بعد ظهور أحد الأشخاص يدعى "عبد الحاكم محمد أحمد"، يدّعي أن الجثة المجهولة لشقيقه بعد مرور 30 يومًا من الواقعة.

وقررت النيابة أخذ عينة من الحمض النووي من المدعو عبد الحاكم محمد، لإجراء أبحاث المضاهاة والمطابقة، بالمعامل الطبية الشرعية، وصولا إلي عما إذا كان يوجد صلة قرابة "أشقاء"، بين المدعو عبد الحكيم، وجثمان المتوفى.

وباستخلاص الحمض النووي من عينتي المدعو عبد الحاكم، وعينة من ضلع جثمان المجهول المكودة برقم 270 لسنة 2024 لإجراء الأبحاث والمضاهاة المطلوبة.

تبين تطابق البصمة الوراثية للكروموسوم الذكري "Y" لعينة ضلع مجهول، مع البصمة الوراثية للكروموسوم الذكري "Y" لعينة المدعو عبد الحاكم محمد، مما يعني انهما ذكور من عائلة واحدة، وعلى ذلك لا نجد ما يمنع كونهما أشقاء.

وكانت عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على جثة شخص مجهول الهوية داخل إحدى المقابر في منطقة التبين.

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة التبين، من أحد الأهالي، بالعثور على جثمان مجهول بداخل أحد الأحواش بالمقابر في زاوية بوضع الجلوس.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لذكر وفي حالة تحلل رمي وحافي القدمين، ولا يوجد به أي إصابات ظاهرية.

وتبين من التحريات أن الوفاة طبيعية ولا يوجد شبهة جنائية حول الوفاة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1327 لسنة 2024 وتباشر النيابة التحقيقات.