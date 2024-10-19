بوتين: «البريكس» ترسم خريطة جديدة للنظام العالمي بشراكة تاريخية

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمته في الجلسة العامة لمنتدى أعمال البريكس المنعقد في 18 أكتوبر 2024، عن ترحيبه الحار بممثلي الأعمال من دول المجموعة، مشيدًا بالتعاون المثمر الذي استمر لسنوات في مجالات متعددة مثل الصناعة، الطاقة، النقل، الزراعة، والاقتصاد الرقمي.

وسلط «بوتين» الضوء على انضمام دول جديدة إلى البريكس في 1 يناير 2024، وهي السعودية، إيران، مصر، إثيوبيا، والإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا أن روسيا، كرئيسة للمجموعة، تعمل على دمج هؤلاء الأعضاء الجدد بنجاح في كافة آليات التعاون.

وأكد الرئيس الروسي أن موضوع رئاسة روسيا للبريكس لعام 2024 هو "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين"، مشيرًا إلى التقدم الكبير في تنفيذ خطة العمل المتفق عليها، حيث تم تحقيق نسبة تجاوزت 80% حتى الآن.

ومن المقرر أن تكون قمة البريكس المرتقبة في مدينة كازان الروسية الأسبوع المقبل هي الحدث المركزي، تسبقها فعاليات عديدة تعزز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء. بوتين شدد على أن البريكس ليست موجهة ضد أي طرف، بل تهدف لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية لشعوب دول المجموعة.