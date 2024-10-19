جميل عفيفي: تطابق بين وجهات النظر المصرية والسعودية في كل قضايا المنطقة

قال جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى مصر تعد تشكل أهمية كبيرة، خاصة أنها في ظل توقيت صعب للغاية وما تمر به المنطقة، وفي إطار ارتفاع رقعة الصراع، الذي يؤثر بشكل كبير على استقرار المنطقة.

وأضاف «عفيفي»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الزيارة تؤكد على نقطة هامة للغاية وهى أن هناك تطابق كبير بين وجهات النظر المصرية والسعودية في كل القضايا التي تخص من منطقة الشرق الأوسط في السعي للوصول إلى تهدئة العمليات العسكرية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الحالي، فضلا عن الدعم الكامل للقضية الفلسطينية وللشعب والدولة اللبنانية.

وأوضح، أن اتساع دائرة الصراع يؤثر بشكل كبير على الاستقرار في المنطقة، والذي كان من خلال المناقشات التي تمت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبن سلمان خلال هذه الزيارة، فضلا عن التأكيد والموقف الداعم للشعب الفلسطيني وإدخال أكبر قدر من المساعدات، إلى جانب العمل على الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية.