أشرف عبد الغني: الرؤية العبقرية للرئيس السيسي حاضرة وقوية وتدرك المتغيرات

قال أشرف عبدالغني، مدير تحرير الجمهورية، إن الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة تحت عنوان «نصر أكتوبر 73.. حكاية شعب» كانت تحمل العديد من الرسائل المهمة التي منها رسائل إنسانية في المقام الأول، موضحًا أن مصر وقواتها المسلحة لن تنسى أبنائها.

وأضاف «عبد الغني» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الرسائل الإنسانية كانت حاضرة وبقوة من زاويتي الأولى منها كانت تتمثل في التكريمات التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لأبطال القوات المسلحة على ما قدموه في الماضي والحاضر من تحديات كثيرة.

ولفت إلى أن شباب القوات المسلحة يجهزون لتحمل المسئولية خلال السنوات القادمة، وفي خضم التحديات الراهنة التي تتعرض لها الدولة المصرية من كافة الاتجاهات الاستراتيجية، علاوة على ذلك فإن الناحية الإنسانية كانت حاضرة وبقوة.

وتابع: «الرسالة الثانية المهمة في الندوة التثقيفية التي اكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة تتمثل في فكرة وجود المجتمع المصري صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية وهي الضمانة الوحيدة لمواجهة التحديات والانتصار عليها».