بوساطة إماراتية.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان 190 أسير حرب

الجمعة 18/أكتوبر/2024 - 11:43 م

أعلنت دولة الإمارات العربية اليوم عن نجاح جهود الوساطة التي بذلتها بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، مما أدى إلى إتمام عملية تبادل أسرى حرب جديدة.

وشملت هذه العملية 190 أسيرًا، 95 من كل جانب، ليرتفع إجمالي عدد الأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين عبر الوساطة الإماراتية إلى 2184 أسيرًا.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن شكرها للبلدين على تعاونهما واستجابتهما لجهود الوساطة الإماراتية في إنجاح عملية تبادل الأسرى، مشيرة إلى أن هذا التعاون يؤكد الثقة التي تتمتع بها الدولة لدى روسيا وأوكرانيا، وتقديرهما لدورها في دعم المسار الدبلوماسي لحل الأزمة بين البلدين.

ووصفت وزارة الخارجية هذه الوساطة، وهي التاسعة من نوعها منذ بداية العام 2024، بأنها "نجاح جديد يعكس علاقات التعاون والصداقة التي تجمع دولة الإمارات بالبلدين".

كما أكدت وزارة الخارجية على التزام دولة الإمارات بمواصلة جهودها الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، مجددة تأكيدها على موقفها المتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد. وأكدت على سعيها إلى دعم جميع المبادرات التي من شأنها التخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الأزمة، مثل مساعدة اللاجئين وتبادل الأسرى.

جدير بالذكر أن جهود الوساطة الإماراتية نجحت منذ بداية العام الجاري في إتمام ثماني عمليات تبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا، كما نجحت في ديسمبر 2022 في تبادل مسجونَيْن اثنين بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية.