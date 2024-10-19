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السبت 19 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رونالدو يقود النصر لانتصار مثير على الشباب في ديربي الرياض

رونالدو في مباراة
رونالدو في مباراة النصر ضد الشباب
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قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه النصر للفوز على الشباب بهدفين مقابل هدف، خلال مباراة ديربي الرياض، التي جمعت بينهما مساء الجمعة على ملعب استاد الأمير خالد بن سلطان، في قمة الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

تواجد رونالدو في تشكيل النصر الأساسي أمام الشباب، ولعب المباراة كاملة، كما سجل هدف فوز العالمي في لقاء مثير في أحداثه خاصة في اللحظات الأخيرة.

رونالدو ينقذ النصر أمام الشباب 

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعد محاولات عديدة من اللاعبين لتحريك الشباك الساكنة.

وفي الشوط الثاني، افتتح الإسباني إيمريك لابورت مدافع النصر، التهديف في الدقيقة 69، ليبدأ بعدها الشباب تعديل النتيجة.

ونجح الشباب في إدراك التعادل في الدقيقة 90،ولكن عن طريق النيران الصديقة، حيث سجل علي الحسن لاعب النصر هدفًا بالخطأ في مرماه، بعد مشاركته بديلًا في اللقاء بـ3 دقائق فقط.

وجاء دور رونالدو في الأهداف في الدقيقة 90+7، حيث نفذ ركلة جزاء بنجاح، ليضع العالمي في المقدمة من جديد.

وشهد الوقت بدل من الضائع من المباراة إثارة كبيرة، إذ أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه مدافع النصر محمد سيماكان في الدقيقة 90+12 لحصوله على بطاقتين صفراوتين.

ولم تنته الإثارة عند هذا الحد، حيث أهدر المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الشباب ركلة جزاء في الدقيقة 90+13، بعد ارتطام الكرة في القائم الأيسر للحارس بينتو.

وأصبح كريستيانو رونالدو خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، أول لاعب يسجل 5 أهداف دولية في سن الـ39.

وبتلك النتيجة، ارتقى النصر إلى وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 17 نقطة، بينما تجمد رصيد الشباب عند 12 نقطة في المركز الرابع.

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