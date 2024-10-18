قبل مواجهة رونالدو.. موسيماني يتولى تدريب استقلال طهران الإيراني

أعلن نادي استقلال طهران الإيراني، مساء اليوم الجمعة، تعيين الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مديرًا فنيًا للفريق الأول.

ويتولى موسيماني الفائز بالعديد من الألقاب القارية مع الأهلي، قيادة استقلال طهران الإيراني لمدة موسم واحد.

وجاء الإعلان عن التعاقد مع موسيماني عبر الحساب الرسمي لنادي استقلال طهران على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (منصة إكس)، حيث رحب النادي بالمدرب الجنوب أفريقي البالغ من العمر 60 عامًا، مؤكدًا على خبرته الواسعة وإنجازاته الكبيرة في عالم التدريب.

مواجهة رونالدو تنتظر موسيماني

وتأتي أولى مهام موسيماني مع استقلال طهران في مواجهة نارية أمام النصر السعودي بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتقام مباراة استقلال طهران والنصر على ملعب محايد هو استاد راشد الخاص بنادي شباب الأهلي بدبي، وذلك بعد قرار نقل المباراة بسبب الأوضاع الحالية في إيران.

ويحتل استقلال طهران المركز الخامس في جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال آسيا برصيد 3 نقاط من مباراتين.

بينما يأتي استقلال طهران في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإيراني برصيد 8 نقاط من 7 مباريات.

ويعتبر نادي استقلال طهران أحد أعرق وأكبر الأندية الإيرانية، حيث حقق لقب الدوري الإيراني 9 مرات، وهو ثاني أكثر الأندية تتويجًا باللقب بعد غريمه التقليدي بيرسبوليس.

موسيماني.. رحلة تدريبية عربية طويلة

يذكر أن بيتسو موسيماني خاض العديد من التجارب التدريبية مع الأندية العربية، بعد رحيله عن الأهلي، حيث تولى تدريب أهلي جدة السعودي والوحدة الإماراتي وأبها السعودي.